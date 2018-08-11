Sad Face восстановил в Перми электрощит в виде Спанч-Боба, разукрашенный Жуневым

Художник Алексей Илькаев, известный как Sad Face, восстановил в Перми арт-объект в виде Спанч-Боба, созданный Александром Жуневым.

Объект представляет собой разукрашенный электрощит. Изначально в 2009 году он был превращен в Спанч-Боба нелегально и позже его закрасили коммунальщики. Из-за этого местный жители устроили акцию протеста – вышли на улицу с плакатами «Верните Губку Боба». В 2011 году художник согласовал арт-объект с властями, но позже из него снова сделали обычный щит.

«Несколько лет назад был случай, когда я как-то ночью подрисовал Спанч Бобу плачущие глаза и надпись в своём стиле, точно уже не помню, какую именно. А Жунёв перерисовал его по-своему. И так мы делали несколько раз. Мне запомнился тот случай, и я решил восстановить эту работу в дань уважения уличному художнику», – цитирует Илькаева «Текст».

Напомним, что известный пермский художник Александр Жунев скончался 9 августа. Ему было 34 года.