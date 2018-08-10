На 34-м году жизни скончался пермский уличный художник Александр Жунев

Известный пермский художник Александр Жунев ушел из жизни. Ему было 34 года.

О смерти Жунева рассказала его супруга в социальной сети. По ее словам, пермяк умер в поезде, направляясь из Москвы в Пермь. Ночью у него остановилось сердце, и он не проснулся.

«Саша принадлежал не только и не столько семье; его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее. И это у него получалось», — написала Анна Жунева.

Добавим, Алескандр Жунев получил широкую известность после масштабного портрета Сергея Есенина на стене пермского долгостроя. Прощание с художником намечено 11 августа в 15.00 в зале МУП на Старцева, 61.

Напомним, ранее в Перми скончался известный политик и профессор Владимир Аликин.