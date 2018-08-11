Экс-сотрудница Белого дома рассказала, как Трамп проглотил секретный документ
Бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман в своей новой книге рассказала, что президент США Дональд Трамп однажды прожевал и проглотил некий секретный документ после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.
«Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень конфиденциальном», — рассказала она.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на The Washington Post, в Белом доме произошедшее не подтверждили.
Ранее СМИ сообщили о спецотделе в Белом доме для склеивания порванных Трампом документов.ОбществоВласть
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