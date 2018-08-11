В МИД России анонсировали зеркальный ответ на санкции США

Россия готовит зеркальный ответ на новые американские санкции. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», — цитирует Захарову «РИА Новости».



Представитель МИД РФ отметила, что что жесткую санкционную политику американские власти проводят в отношении многих стран, в частности, Китая, Ирана и даже своего партнера — Европейского союза.

Причиной подобной линии поведения, по словам Захаровой, является то, что Соединенные Штаты теряют ресурсы для своего развития и потому необходима «реальная экспансия», в том числе и экономическая.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. В МИД РФ после этого заявили, что Россия займется проработкой ответных мер.