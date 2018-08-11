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В МИД России анонсировали зеркальный ответ на санкции США

08:56, 11.08.2018
В МИД России анонсировали зеркальный ответ на санкции США
Фото: en.wikipedia.org / Никита Кочук

Россия готовит зеркальный ответ на новые американские санкции. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Представитель МИД РФ отметила, что что жесткую санкционную политику американские власти проводят в отношении многих стран, в частности, Китая, Ирана и даже своего партнера — Европейского союза.

Причиной подобной линии поведения, по словам Захаровой, является то, что Соединенные Штаты теряют ресурсы для своего развития и потому необходима «реальная экспансия», в том числе и экономическая.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. В МИД РФ после этого заявили, что Россия займется проработкой ответных мер.

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