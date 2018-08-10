В Ставрополе студента арестовали за репост репортажа Варламова о музее Второй мировой войны
Ленинский районный суд Ставрополья арестовал студента Павла Карачаушева на трое суток по делу о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за репоста статьи из блога Ильи Варламова. Об этом написал сам блогер со ссылкой на письмо Карачаушева.
Инцидент произошел в марте 2018 года. Сотрудники Центра «Э» обвинили студента в пропаганде нацизма. В прокуратуре ему показали скриншот с репостом записи из блога Варламова, посвященной открытию музея Второй мировой войны в Польше. На одной из фотографий находился флаг гитлеровской Германии со свастикой, говорится в сообщении.
Прокурор утверждал, что ему грозит максимум штраф размером в тысячу рублей, однако Карачаушева приговорили к трем суткам административного ареста.
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