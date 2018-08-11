Зонд NASA начнет путешествие к Солнцу

Новейший исследовательский зонд NASA Parker Solar Probe начинает в субботу, 11 августа, путешествие к Солнцу. Аппарат доставит к звезде чип с именами 1,1 млн землян.



Запуск аппарата осуществит принадлежащая компании United Launch Allaince (ULA) ракета-носитель Delta IV Heavy, передает РИА «Новости» со ссылкой на NASA.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на 10.33 мск (03.33 по времени Восточного побережья США) в субботу.

Ранее сообщалось, что NASA представило проекты жилья для астронавтов на Марсе.