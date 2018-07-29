NASA представило проекты жилья на Марсе

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NASA выбрало финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.



Победителем стала команда из штата Арканзас. По их задумке, роботы соберут необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров, передает «РИА Новости».

Отмечается, что эта технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.

Создатели пяти лучших проектов поделили между собой призовой фонд в размере 100 тыс. долларов. Их работы опубликованы на официальном сайте NASA.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля на всей территории России, в том числе и в Казани, можно было увидеть самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке и Великое противостояние Марса с Солнцем.