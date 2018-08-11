Жители регионов России сегодня увидят солнечное затмение

Жители некоторых регионов России смогут увидеть 11 августа частичное солнечное затмение.



В центральном регионе России затмение начнется в 12.21 и закончится в 12.52, передает 360 TV. При этом скроется лишь небольшая часть солнечного диска.

Зато в Якутии Луна закроет 60% солнечного диска. Жители юго-западных районов России увидеть затмение не смогут.

Ранее сообщалось, что жители всего Северного полушария Земли увидят звездные дожди — яркий метеорный поток Персеиды. Пик их появления на небосклоне придется на 12 и 13 августа.