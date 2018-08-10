США вдвое увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции

Президент США Дональд Трамп одобрил двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции.

«Я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий теперь составят 20 процентов, на сталь — 50 процентов. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.



Напомним, в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для ряда стран на импорт стали на 25% и алюминий на 10%. На днях американский лидер предложил использовать средства от пошлин на погашение госдолга.