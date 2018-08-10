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США вдвое увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции

18:24, 10.08.2018
США вдвое увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп одобрил двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции.

«Я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий теперь составят 20 процентов, на сталь — 50 процентов. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для ряда стран на импорт стали на 25% и алюминий на 10%. На днях американский лидер предложил использовать средства от пошлин на погашение госдолга.

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