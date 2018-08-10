В ЦБ заявили о возможном росте цен из-за повышения НДС уже в 2018 году

Повышение НДС с 18% до 20% с января 2019 года может повлиять на рост цен уже в 2018 году. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ «Динамика потребительских цен» за июль.

«На это указывают в том числе результаты опроса компаний, проведенного Банком России. Некоторые из них планируют повысить цены на свою продукцию до конца текущего года. Такая ситуация в целом соответствует опыту стран, которые ранее уже повышали НДС», — отмечают аналитики регулятора.

Несмотря на это, к концу 2018 года инфляция, по оценкам ЦБ РФ, ожидается на уровне 3,5—4%. В 2019 году регулятор ожидает временного превышения годовой инфляцией 4% из-за повышения НДС.



Ранее сообщалось, что увеличение акцизов и ставки НДС может привести к скачку цен на бензин в 2019 году.