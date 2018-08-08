Увеличение акцизов и ставки НДС может привести к скачку цен на бензин в 2019 году

Увеличение на треть акцизов на бензин и ставки НДС может привести к повторению сильного роста цен на топливо, которое произошло в мае этого года. Об этом говорится в исследовании Vygon Consulting.

Эксперты полагают, что разработанный компенсационный механизм в рамках налогового маневра несовершенен и не дает гарантий будущей финансовой стабильности НПЗ и АЗС. Они также подчеркивают, что он не опробован на практике, поэтому его эффективность вызывает сомнение.

В исследовании Vygon Consulting говорится, что сдерживание внутренних цен будет осуществляться за счет переработки. В худшем положении оказываются поставщики автомобильного бензина, работающие на внутреннем рынке, а ориентированные на экспорт производители будут только выигрывать.

«В будущем из-за такого перекоса неизбежно потребуются очередные корректировки в законодательстве», — отмечают аналитики.



Ранее сообщалось, что в 2019 году рост акцизов на бензин и дизельное топливо может быть компенсирован компаниям за счет «возвратного» акциза на нефть.