АС РТ отказался признавать недействительной сделку «ТФБ Финанс» на 1,3 млрд рублей
Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в удовлетворении заявления «ТФБ Финанс» о признании недействительной сделки с «Татфондбанком». Об этом говорится в материалах, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Речь идет о списании со счета «ТФБ Финанс» денежных средств в размере 1,31 млрд рублей и зачислению их на счет в «Татфондбанке». Операции производились в период с 06 апреля по 21 сентября 2016 года, сказано в сообщении.
Вместе с тем арбитраж признал недействительным договор залога между «ТФБ Финанс» и «Татфондбанком» в обеспечение исполнения обязательств НКО «Фонд содействия развитию физической культуры» по договору уступки прав (требований). В результате права залога по договору от 30 ноября 2016 года были прекращены.
Напомним, ранее АСВ выставило на продажу еврооблигации «ТФБ Финанс» на 1,4 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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