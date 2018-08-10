АС РТ отказался признавать недействительной сделку «ТФБ Финанс» на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в удовлетворении заявления «ТФБ Финанс» о признании недействительной сделки с «Татфондбанком». Об этом говорится в материалах, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о списании со счета «ТФБ Финанс» денежных средств в размере 1,31 млрд рублей и зачислению их на счет в «Татфондбанке». Операции производились в период с 06 апреля по 21 сентября 2016 года, сказано в сообщении.

Вместе с тем арбитраж признал недействительным договор залога между «ТФБ Финанс» и «Татфондбанком» в обеспечение исполнения обязательств НКО «Фонд содействия развитию физической культуры» по договору уступки прав (требований). В результате права залога по договору от 30 ноября 2016 года были прекращены.

Напомним, ранее АСВ выставило на продажу еврооблигации «ТФБ Финанс» на 1,4 млрд рублей.