АСВ выставило на продажу евроблигации «ТФБ Финанс» на 1,4 млрд рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов продолжает распродавать имущество кредитной организации. На этот раз АСВ выставило на продажу евроблигации «ТФБ Финанс» в количестве 23 904 штук стоимостью $1 тыс. каждая. За этот лот агенство просит 1,4 млрд рублей.

Торги пройдут 17 сентября, повторные — 6 ноября. Отмечается, что лот предназначен для квалифицированных инвесторов, сообщает АСВ.

Ранее АСВ выставило на торги 23 банкомата, которые принадлежат «Татфондбанку», стоимостью более 9 млн рублей.