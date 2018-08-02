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АСВ выставило на продажу евроблигации «ТФБ Финанс» на 1,4 млрд рублей

07:00, 02.08.2018
АСВ выставило на продажу евроблигации «ТФБ Финанс» на 1,4 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов продолжает распродавать имущество кредитной организации. На этот раз АСВ выставило на продажу евроблигации «ТФБ Финанс» в количестве 23 904 штук стоимостью $1 тыс. каждая. За этот лот агенство просит 1,4 млрд рублей.

Торги пройдут 17 сентября, повторные — 6 ноября. Отмечается, что лот предназначен для квалифицированных инвесторов, сообщает АСВ.

Ранее АСВ выставило на торги 23 банкомата, которые принадлежат «Татфондбанку», стоимостью более 9 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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