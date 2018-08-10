Собянин: «Правительство Москвы отказалось от строительства мусоросжигательных заводов»

Правительство Москвы отказалось от планов по строительству новых мусоросжигательных заводов (МСЗ). Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина в его личном блоге.

«Для начала правительство Москвы отказалось от строительства новых мусоросжигательных заводов. Хотя такие планы были. В Москве работают два МСЗ — в Западном Бирюлево и Косино-Ухтомском. Других подобных предприятий не будет», — написал мэр Москвы.

Он также рассказал, что в ближайшее время в городе будет установлено 500 контейнеров для раздельного сбора пластика и стекла.



По словам Собянина, задачу раздельного сбора мусора чрезвычайно сложно решить.

«Мало где в мире система раздельного сбора функционирует по-настоящему эффективно», — подчеркнул он.

Напомним, что компания «РТ-Инвест» планирует построить один МСЗ в Татарстане и четыре в Подмосковье. Противники строительства завода в поселке Осиново подали коллективный иск в суд.

