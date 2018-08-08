Верховный суд РТ начал рассматривать иск противников строительства МСЗ

Сегодня состоялось первое судебное заседание по иску противников строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново.

Истцы — 109 жителей поселка и общественных активистов — добиваются отмены изменений, внесенных в республиканскую Территориальную схему обращения с отходами.

Формальным основанием для обращения в суд послужил тот факт, что изменения, предусматривающие строительство в Осиново МСЗ, были внесены в Территориальную схему без предусмотренного законом предварительного общественного обсуждения.

«Реальное время» предлагает репортаж из зала суда и рассказывает, что прецедент отмены Территориальной схемы обращения с отходами в России уже имеется.

Инна Серова