Чемезов предупредил о приостановке «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил премьер-министра РФ и главу наблюдательного совета Дмитрия Медведева о рисках плана нового руководства Внешэкономбанка по пересмотру условий финансового оздоровления «Тракторных заводов».



Планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности могут привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах», где присутствуют предприятия концерна, подчеркивает глава «Ростеха» — передает РБК.

Отмечается, что сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд рублей, из которых более 80 млрд рублей — долг перед ВЭБ.

Напомним, в целях «сохранения производственного потенциала ключевых предприятий КТЗ» было принято решение привлечь частного инвестора — связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты». При этом ВЭБ должен был уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре — «Литейное производство».

По оценке ВЭБа, рыночная стоимость уступаемых активов составляет 5,4 млрд рублей. На заседании рабочей группы ВЭБа были приняты решения об изменении ранее согласованной схемы сделки и проведении повторной оценки рыночной стоимости уступаемых прав требований. По словам Чемезова, это сдвинет сроки реализации сделки.