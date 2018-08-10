Казанский вертолетный завод примет участие в празднике «Я выбираю небо»

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») в рамках выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО-2018, 12+) примет участие в ежегодном авиационном празднике «Я выбираю небо!» (0+), посвященном Дню авиации России. Мероприятие пройдет на территории Центра семьи «Казан».

Техника КВЗ примет участие в летной программе: Ансат с медицинским модулем, предназначенный для нужд Министерства здравоохранения, и Ми-8МТВ-1 совершат пролеты над рекой Казанка от моста Миллениум до Ленинской дамбы перед трибунами и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Также совершит пролет по приглашению Казанского вертолетного завода гость столицы Татарстана — Ка-32А11ВС (вертолет Кумертауского авиационного производственного предприятия, оснащенный пожарной системой).

Авиационный праздник «Я выбираю небо» приурочен ко Дню Воздушного флота России. Он пройдет в формате авиашоу с богатой программой летно-показательных выступлений воздушных судов малой и тяжелой стратегической авиации, беспилотных летательных аппаратов и прыжков парашютистов. А также будут организованы выступления авиамоделистов и байкеров, мастер-классы по укладке парашютов и запуску квадрокоптеров, концертная программа и детская игровая площадка. Кроме того, посетители смогут получить консультации по профессиональной ориентации. Благодаря этому подрастающее поколение сможет увидеть проекты детских авиамодельных кружков, ознакомиться со специальностями авиационных вузов, ссузов. Завершится мероприятие праздничным салютом над акваторией Казанки.

Авиационный праздник «Я выбираю небо!» станет ярким завершением выставки АКТО-2018, который организован с целью повышения интереса к авиационным специальностям среди молодежи.