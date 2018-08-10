Казанский вертолетный завод примет участие в празднике «Я выбираю небо»
Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») в рамках выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО-2018, 12+) примет участие в ежегодном авиационном празднике «Я выбираю небо!» (0+), посвященном Дню авиации России. Мероприятие пройдет на территории Центра семьи «Казан».
Техника КВЗ примет участие в летной программе: Ансат с медицинским модулем, предназначенный для нужд Министерства здравоохранения, и Ми-8МТВ-1 совершат пролеты над рекой Казанка от моста Миллениум до Ленинской дамбы перед трибунами и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Также совершит пролет по приглашению Казанского вертолетного завода гость столицы Татарстана — Ка-32А11ВС (вертолет Кумертауского авиационного производственного предприятия, оснащенный пожарной системой).
Авиационный праздник «Я выбираю небо» приурочен ко Дню Воздушного флота России. Он пройдет в формате авиашоу с богатой программой летно-показательных выступлений воздушных судов малой и тяжелой стратегической авиации, беспилотных летательных аппаратов и прыжков парашютистов. А также будут организованы выступления авиамоделистов и байкеров, мастер-классы по укладке парашютов и запуску квадрокоптеров, концертная программа и детская игровая площадка. Кроме того, посетители смогут получить консультации по профессиональной ориентации. Благодаря этому подрастающее поколение сможет увидеть проекты детских авиамодельных кружков, ознакомиться со специальностями авиационных вузов, ссузов. Завершится мероприятие праздничным салютом над акваторией Казанки.
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» станет ярким завершением выставки АКТО-2018, который организован с целью повышения интереса к авиационным специальностям среди молодежи.
Справка
Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека. Так, вертолеты оснащаются системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограммой в реальном времени. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.
Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.
Ка-32А11ВС — средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС с учетом успешной эксплуатации семейства вертолетов Ка-25 и Ка-27 с палубы кораблей.
Выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» проводится один раз в два года. Цель мероприятия — развитие научного, технического и технологического потенциала предприятий и организаций, занятых разработкой и производством авиационной и ракетно-космической техники, расширение сотрудничества между предприятиями и научными организациями, активизация инновационной деятельности, содействие реализации принятой Правительством РФ Государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013—2025 гг.».
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