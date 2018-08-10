Российский фрегат «Адмирал Эссен» выследил американскую подлодку в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен» больше двух часов сопровождал американскую атомную подводную лодку типа «Огайо» в Средиземном море.

Инцидент произошел в апреле. Российскому кораблю снять акустический портрет и отработать уничтожение условного противника, пишут «Известия».

«Закономерно, что это сделал «Адмирал Эссен» — один из самых современных кораблей. АПЛ — сложные объекты для обнаружения. Еще тяжелее их сопровождать», — сообщил бывший командир бригады противолодочных кораблей Северного флота капитан третьего ранга Владимир Амбарцумян.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.