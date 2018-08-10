«Промсвязьбанк» подал иск к кипрскому совладельцу «Возрождения»

«Промсвязьбанк» подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрскому акционеру банка «Возрождение», компании Wipasena holding.



Иск был подан 8 августа, сумма и причина иска не указаны, дата его рассмотрения не назначена, передает banki.ru.

Wipasena holding по состоянию на 1 июля 2018 года владела 9,23% акций банка. По состоянию на 13 июня 50% акций Wipasena holding владела Николета Гарофита Ангонас, еще 50% принадлежали Антониу Параскевулу.

Отмечается, что в настоящее время Wipasena holding является акционером «Возрождения».



Ранее высокий суд Лондона разблокировал активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму €11 млн и $15,6 млн, в числе арестованных активов были акции банка «Возрождение», находящегося в процессе продажи банку ВТБ,