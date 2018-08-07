Суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, включая акции банка «Возрождение»

Высокий суд Лондона разблокировал активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму €11 млн и $15,6 млн. Оспариваемые суммы были перечислены в качестве обеспечительной меры на счет судебного финансового управления 30 июля.



В числе арестованных активов были акции банка «Возрождение», находящегося в процессе продажи банку ВТБ, передает РБК со ссылкой на агентство Myddleton Communications, которое представляет интересы истцов.

«Очень скоро мы рассчитываем вернуться в суд с новыми инвесторами. И мы будем просить от их имени о блокировке активов для защиты их интересов или о дополнительных обеспечительных платежах от ответчиков», — заявил партнер Lipman Karas Эндрю Форд, представляющий интересы истцов.

Ранее в СМИ появилась информация о выводе 4,5 млрд рублей в конце декабря денег со счетов в банке «Возрождение» братьями Ананьевыми. В банке информацию опровергли.

