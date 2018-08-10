В Нью-Йорке представили смартфон Samsung Galaxy Note 9

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Смартфон Samsung Galaxy Note 9 презентовали в Нью-Йорке на церемонии в Barclays Center. Новинка имеет 6,4-дюймовый дисплей — самый большой из использованных в линейке Note.



Гаджет с операционной системой Android 8.1 Oreo оснащен стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой, воспроизведением музыки и другими функциями, а также датчиком считывания отпечатка пальца на задней панели, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании Дрю Блэкорда.

Объем встроенной памяти составляет 128 Гб или 512 Гб, а емкость аккумулятора — 4000 мАч. Гаджет появится в корпусах синего, фиолетового и медного цветов.

Ранее южнокорейская корпорация Samsung по случайности опубликовала ролик со смартфоном Galaxy Note 9 за неделю до официального анонса.