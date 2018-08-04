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Samsung случайно показала Galaxy Note 9

00:35, 04.08.2018
Samsung случайно показала Galaxy Note 9
Фото: скриншот

Южнокорейская корпорация Samsung по случайности опубликовала ролик со смартфоном Galaxy Note 9 за неделю до официального анонса.

После инцидента компания удалила видео, но изображение смартфона можно найти на YouTube, передает «Коммерсантъ».

Визуально новый гаджет практически не отличается от предшественника Note 8 за исключением расположения двойной камеры и сканера отпечатка пальцев на задней крышке.

Отмечается, что модель будет иметь 512 Гбайт встроенной памяти. Официальная презентация смартфона состоится 9 августа.

Ранее сообщалось, что лучшим смартфоном 2018 года, по мнению Роскачества, стал Samsung Galaxy S9.

ТехнологииТелекоммуникации
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