Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа

Боевики в палестинском секторе Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня.



Перемирие было достигнуто при посредничестве Египта и вступает в силу с полуночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на члена политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаля Абу-Зарифа.

Напомним, за полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. Израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.

