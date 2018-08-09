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ВВС Израиля атаковали свыше 140 объектов боевиков в секторе Газа

08:03, 09.08.2018
ВВС Израиля атаковали свыше 140 объектов боевиков в секторе Газа
Фото: ru.wikipedia.org / mfa.gov.il

Израильская авиация атаковала свыше 140 «стратегических военных целей» в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В результате авиаударов были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты, которые использовало правящее в анклаве движение ХАМАС.

По данным палестинских медиков, от обстрелов погибли три человека, в том числе женщина и ребенок, передает "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что израильские военные подорвали туннель в секторе Газа, который позволял палестинским боевикам-аквалангистам незаметно выходить в море.

Происшествия
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