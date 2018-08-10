США планируют «улучшить поведение» России путем санкций

США при помощи антироссийских санкций плнируют добиться от России «улучшения поведения», представляющее взаимный интерес. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.



«Президент (США Дональд Трамп – прим.ред.) и госсекретарь (Майк) Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это (Россия) большая страна, и мы тоже», — пояснила Науэрт.

«Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению», — добавила она.