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США планируют «улучшить поведение» России путем санкций

00:01, 10.08.2018

США при помощи антироссийских санкций плнируют добиться от России «улучшения поведения», представляющее взаимный интерес. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Президент (США Дональд Трамп – прим.ред.) и госсекретарь (Майк) Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это (Россия) большая страна, и мы тоже», — пояснила Науэрт.

«Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению», — добавила она.

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