Погибшие в ЦАР журналисты познакомились с фиксером через корреспондента, связанного со спонсором ЧВК «Вагнер»

Погибшего в Центральноафриканской республике журналиста Александра Расторгуева познакомил с фиксером Кирилл Романовский — журналист издания РИА ФАН.



Издание РИА ФАН связывали с «фабрикой троллей» и спонсором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, передает «Медуза» со ссылкой на знакомых Расторгуева и Романовского.

Сам Романовский подтвердил, что общался с фиксером Мартином, фамилия его до сих пор неизвестна. Сообщалось, что Мартин работал в миссии ООН в ЦАР, однако 1 августа представители миссии заявили, что у них нет «нет консультанта, которого бы звали Мартин», и что организация не поддерживала контактов с погибшими журналистами.

Отмечается, что в день трагедии журналисты ехали на встречу к Мартину.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву. Ранее сообщалось, что Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись.

