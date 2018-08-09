Чистый отток капитала из России вырос до $21,5 миллиардов

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2018 года вырос в 2,5 раза до $21,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами, передает «Интерфакс».

Ранее чистый вывоз капитала в январе-июне 2018 года составил $17,3 млрд. Из этого следует, что в июле мог быть чистый отток капитала в размере около $4,2 млрд.