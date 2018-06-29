Чистый отток капитала из России вырастет до $17 миллиардов

Банк России повысил оценку чистого оттока капитала из России в январе — марте с 13,4 млрд до 17 млрд долларов.



«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе — марте 2018 года в сумме 17 миллиардов долларов США (16,2 миллиарда долларов США в январе — марте 2017 года) был сформирован в основном наращиванием иностранных активов прочих секторов», — передает «Прайм» со ссылкой на Центробанк.

Ранее в Банке России заявили, что объем международных резервов за неделю снизился на 6,1 млрд долларов США, или на 1,3%.