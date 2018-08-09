Казанку закроют 10 августа для маломерных судов

Во время проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!» 10 августа в целях обеспечения безопасности жизни людей в акватории Казанки будет установлен запрет на использование маломерных судов. Соответствующее постановление подписано постановлением Кабмина РТ.



Казанку перекроют на участке от Кремлевской дамбы до моста Миллениум для парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что реку перекроют с 15.00 до 23.00.

Кабмин РТ установил запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки во время проведения соревнований по триатлону, этапа авиагонок Red Bull Air Race.

