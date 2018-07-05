Кабмин РТ установил запрет на проезд судов во время летних соревнований по триатлону и авиагонкам

Кабмин РТ установил запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки во время проведения соревнований по триатлону, этапа авиагонок Red Bull Air Race и авиационного праздника «Я выбираю небо!». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, судами нельзя будет пользоваться на участке Свияги и Волги на расстоянии 600 метров от берега во время соревнования по триатлону Sviyaga Swim с 10.00 до 19.00 6 июля и с 5.00 до 17.00 7 июля.

Аналогичные ограничения будут введены на участке реки Казанки, от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум», в связи с проведением соревнований по триатлону IRONSTAR и TIMERMAN, а также авиационного праздника «Я выбираю небо!» в период с 9.00 до 14.00 21 и 22 июля, с 9.00 до 17.00 3 и 5 августа, с 6.00 до 13.00 4 августа и с 15.00 до 23.00 10 августа.

Кроме того, запрет на использование судов будет введен с 12.00 до 15.00 23 августа, с 9.00 до 20.00 24 августа, с 10.00 до 19.00 25 августа и с 10.00 до 18.30 26 августа на участке реки Казанки от Кировской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова и Гаврилова. Эти меры связаны с проведением этапа авиагонок Red Bull Air Race.