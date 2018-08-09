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Смолова сравнили с Дядей Федором из «Простоквашино»

13:15, 09.08.2018

Пресс-служба «железнодорожников» в «Инстаграме» опубликовала отрывок из известного советского мультфильма «Каникулы в Простоквашино», в котором лицо персонажа мультфильма Дяди Федора было заменено на лицо форварда сборной России Федора Смолова. При этом другой персонаж мультфильма Кот Матроскин приветствует его словами: «Ура, наконец-то мой любимый Дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем!»

Нападающий Федор Смолов сегодня подписал контракт с действующим чемпионом страны «Локомотивом». В сезоне-2017/18 28-летний Смолов провел за «Краснодар» 22 матча в РФПЛ, забив при этом 14 мячей и отдав 6 результативных передач.

СпортФутбол
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