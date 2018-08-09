Экс-игроки «Ак Барса» выиграли две номинации из четырех среди лучших игроков Sochi Hockey Open

Сегодня определились лауреаты прошедшего хоккейного турнира Sochi Hockey Open в четырех номинациях, выбраны лучший вратарь, защитник, нападающий и самый ценный игрок турнира. Об этом информирует официальный сайт ХК «Сочи».

Лучшим вратарем турнира признан голкипер питерского «СКА» Магнус Хелльберг. Он провел 3 матча, дважды отыграл на «ноль» и в среднем отражал 98.3% бросков.

Лучшим защитником стал игрок олимпийской сборной России Зият Пайгин, забросивший 2 шайбы.

Среди форвардов отметили хоккеиста «Сочи» Станислава Бочарова, который забросил 4 шайбы и отдал 1 голевую передачу. Также в его активе хет-трик в ворота «Ак Барса».

Самым ценным игроком признан представитель олимпийской сборной России Денис Зернов, набравший 6 (4+2) очков в 4 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

Отметим, что двое из лауреатов Зият Пайгин и Станислав Бочаров начинали свою профессиональную карьеру в казанском «Ак Барсе».