Лейла Фазлеева стала председателем Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева стала председателем республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее распоряжение правительства РТ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заместителем председателя комиссии стал первый замминистра образования РТ Ильсур Хадиуллин. Также в состав комиссии вошли замначальника отдела высшего, среднего профессионального образования и науки аппарата Кабмина РТ Андрей Выборнов, замначальника полиции Казанского ЛУ МВД по РТ на транспорте Ильфак Гизетдинов.



Среди покинувших состав комиссии — директор госархива Татарстана Ренат Заманов, замминистра образования РТ Лариса Сулима и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Ранее СМИ сообщили, что Лейла Фазлеева претендует на пост министра образования России. Позднее вице-премьер Татарстана эту информацию опровергла.