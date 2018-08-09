UCP Ильи Щербовича продала 50% подрядчика «Газпрома»

Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% «Стройгазконсалтинга» (СГК). Об этом сообщил источник, близкий к СГК, и подтвердила управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина.

Покупателя и сумму сделки Ланина не раскрыла. «UCP не потеряла на инвестициях в СГК, но и заработать особо не получилось»,— рассказал она "Ведомостям".



Уточняется, что сделка была закрыта в конце июля.

Сейчас СГК — второй после «Стройгазмонтажа» подрядчик «Газпрома». Директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин предположил, что покупателем доли СГК являются структуры Газпромбанка. Именно этому банку принадлежит вторая половина компании.

«Стройгазконсалтинг» был основан бизнесменом Зиядом Манасиром 79 в 1996 году. В 2015 году 100% компании приобрели UCP и Газпромбанк.