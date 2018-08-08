Участнице Pussy Riot Марии Алехиной запретили выезжать из России

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной отказали в выезде из России. Об этом сообщил издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

«Молния — Машу Алехину отказались выпустить из страны на ее гастроли в Лондон — погранслужба ФСБ сообщила что ей закрыт выезд из страны», — написал он в Twitter.

Сама Алехина рассказала, что в 16.00 должна была вылететь из Домодедово в Лондон, а оттуда в Эдинбург, где запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ», — приводит ее слова «Медиазона».

Ранее Европейский суд по правам человека присудил компенсации троим участницам группы Pussy Riot по делу о танце в храме в 2012 году.