В России отзовут более 20 тысяч автомобилей Toyota

Российский дилер Toyota «Тойота Мотор» отзовет в РФ более 20 702 автомобилей моделей Alphard, Corolla, Auris и Yaris.

Отзыву подлежат машины, проданные с марта 2010 года по май 2015 года.

Причиной отзыва является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии.

«Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — сообщается на сайте Росстандарта.

Ремонтные работы по устранению дефекта будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в РФ отзовут 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler.