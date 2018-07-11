В РФ отзовут 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler

ООО «ЭфСиЭй РУС» отзовет в России 6 510 автомобилей Jeep и Chrysler.

Отзыву подлежит 461 автомобиль Jeep Cherokee, 5 988 автомобилей Grand Cherokee и 60 автомобилей Chrysler Pacifica, проданных с марта 2003 года по декабрь 2015 года.

«Причина отзыва автомобилей заключается в том, что программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных CAN-C вышла из строя. Если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание. Оно выводит из строя шину CAN-C, а запрос на увеличение крутящего момента двигателя не блокируется», — говорится в сообщении Росстандарта.

Кроме того, будет отозван один автомобиль Jeep Liberty, реализованный в мае 2003 года из-за возможного образования коррозии на нижних рычагах задней подвески.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что Audi отзывает в РФ более 700 автомобилей.