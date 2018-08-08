Марат Башаров презентует в Оренбурге татарстанский фильм «Мулла»
Известный российский актер Марат Башаров представит в Оренбурге фильм «Мулла», снятый в Татарстане.
Презентация пройдет в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард». Кинолента поставлена по мотивам произведений драматурга Туфана Миннуллина. В центре сюжета — история современного муллы, который борется с агрессией и бездуховностью в обществе.
Встреча с популярным артистом состоится 26 августа в Татарском драматическом театре им. Файзи в 16.00, рассказали в пресс-службе фестиваля.
Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае пройдут съемки сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли. В августе в селе Хохловка по одноименному роману Гузель Яхиной будут снимать многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза».ОбществоКультура Татарстан
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