Марат Башаров презентует в Оренбурге татарстанский фильм «Мулла»

Известный российский актер Марат Башаров представит в Оренбурге фильм «Мулла», снятый в Татарстане.

Презентация пройдет в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард». Кинолента поставлена по мотивам произведений драматурга Туфана Миннуллина. В центре сюжета — история современного муллы, который борется с агрессией и бездуховностью в обществе.

Встреча с популярным артистом состоится 26 августа в Татарском драматическом театре им. Файзи в 16.00, рассказали в пресс-службе фестиваля.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае пройдут съемки сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли. В августе в селе Хохловка по одноименному роману Гузель Яхиной будут снимать многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза».