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Марат Башаров презентует в Оренбурге татарстанский фильм «Мулла»

14:46, 08.08.2018
Марат Башаров презентует в Оренбурге татарстанский фильм «Мулла»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихинов

Известный российский актер Марат Башаров представит в Оренбурге фильм «Мулла», снятый в Татарстане.

Презентация пройдет в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард». Кинолента поставлена по мотивам произведений драматурга Туфана Миннуллина. В центре сюжета — история современного муллы, который борется с агрессией и бездуховностью в обществе.

Встреча с популярным артистом состоится 26 августа в Татарском драматическом театре им. Файзи в 16.00, рассказали в пресс-службе фестиваля.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае пройдут съемки сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли. В августе в селе Хохловка по одноименному роману Гузель Яхиной будут снимать многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза».

ОбществоКультура Татарстан
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