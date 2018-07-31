В Пермском крае пройдут съемки сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли

В августе в селе Хохловка в Пермском крае по одноименному роману Гузель Яхиной будут снимать многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза».

Главной звездой проекта стала известная российская актриса Чулпан Хаматова. Она сыграет роль татарской крестьянки Зулейхи, сосланной в 1930 году по каторжному маршруту в Сибирь.

Стоит отметить, что киноделы уже ищут актеров для массовых сцен в Прикамье. Так, для съемок требуются раскулаченные крестьяне, конвоиры, охранники, лесорубы, а также смуглокожие малыши, пишет «АиФ-Прикамье».

Добавим, что основная часть фильма будет снята в Татарстане. Производством киноленты занимается компания «Русское» по заказу канала «Россия-1». Многосерийный фильм выйдет в 2019 году.

Напомним, ранее российская актриса театра и кино, уроженка Казани Чулпан Хаматова получила именную звезду на аллее в Ульяновске.

