Детский омбудсмен РФ о гибели приемного ребенка из Татарстана: «Произошла жуткая трагедия»

Фото: Следком РТ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала «Реальному времени» ситуацию с убийством ребенка в приемной семье Татарстана. Напомним, девятилетнюю девочку из Алексеевского района нашли со следами многочисленных побоев и термическими ожогами. Отец семейства арестован по подозрению в убийстве.

— Произошла жуткая трагедия. Снова гибель в приемной семье, и, конечно, вопросы все те же. Где были органы опеки и попечительства? Где были те, кто должны по своим должностным обязанностям следить за тем, что происходит в приемной семье? И каким образом принималось решение о передаче детей в приемную семью? Ведь не один ребенок был передан, а сразу несколько. Значит, органы опеки все-таки сочли, что данная семья сможет должным образом воспитать приемных детей. Но череда подобных случаев еще раз убеждает нас в том, что необходимо реформировать систему органов опеки и попечительства, кардинально пересмотреть подходы к ее деятельности. Во-первых, безусловно, нужно вести мониторинг компетенций, которыми обладают представители органов опеки и попечительства, на соответствие тому функционалу и тем должностным обязанностям, которые они несут сегодня, чтобы подобных случаев не повторялось.

Мы направили в прокуратуру РТ запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики и сотрудников школы, где обучались дети из этой приемной семьи. И, конечно, хочется спросить, ведь наверняка еще кто-то, соседи, знакомые, видели, что в семье что-то не так. Очень важно, чтобы каждый, кто в той или иной степени соприкасается с детьми, не только в случае с приемной семьей, видел, что какая-то ситуация возникла вокруг, были не равнодушны к ней. Порой это сообщение позволяет предотвратить беду. Очень важно работать на опережение, решение о передаче в приемную семью детей должны принимать с предельным уровнем ответственности, для этого нужно иметь стандартизированный перечень методик, который давал бы информацию о самой приемной семье, насколько они готовы взять ребенка. Но одновременно эти меры не должны быть препятствием для передачи детей в приемные семьи и иные формы семейного устройство, ведь лучше, чем в семье, ребенку нигде не будет. Но профессиональная помощь здесь принципиально важна, — подчеркнула Анна Кузнецова.

Накануне «Реальное время» рассказало подробнее об обстоятельствах этой трагедии.