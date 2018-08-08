ВТБ в Татарстане увеличил выдачу ипотеки на треть

По итогам первого полугодия 2018 г. ВТБ в Татарстане выдал 4,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 8 млрд рублей. Это на треть выше показателя за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель банка на 1 июля 2018 г. составил 38,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9%.

За первые шесть месяцев 2018 г. более 1 500 жителей республики приобрели недвижимость в строящихся домах. Объем выдач превысил 3,3 млрд рублей, что на 25% выше аналогичного показателя 2017 г. Средний чек ипотечного кредита в новостройке составил 2,1 млн рублей.

Практически половину от общего объема ипотечных кредитов в первом полугодии ВТБ в Татарстане выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. Банк выдал более 2,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,2 млрд рублей.

На цели рефинансирования банк выдал 379 ипотечных займов на общую сумму 613 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года практически в 4 раза.

Ильсия Гиниятуллина, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане, прокомментировала: «Повышению доступности ипотечных кредитов способствует как общее снижение ставок, так и выгодные партнерские предложения. В рамках спецпрограмм с застройщиками в Татарстане ВТБ предлагает ипотечные кредиты по ставке от 7,1%».

В настоящее время кредит на покупку строящегося или готового жилья в ВТБ можно оформить от 8,9%. Ставка действует при покупке квартиры площадью от 65 кв. м в рамках акции «Больше метров — меньше ставка».

Банк ВТБ (ПАО)

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