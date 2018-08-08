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Ответный матч «Уфы» против «Прогреса» перенесен на 16 августа

13:36, 08.08.2018

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести ответный матч Лиги Европы между российским клубом «Уфа» и «Прогресом» из Люксембурга на 16 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

«Я получил письмо. Мы играем на муниципальном стадионе Дифферданжа 16 августа. Матч с «Краснодаром» пройдет, как и планировался, 13-го числа», — сказал Газизов.

Напомним, матч должен был пройти 14 августа, на следующий день после игры «Уфы» против «Краснодара» в рамках российской Премьер-лиги.

Первая встреча этих команд состоится завтра на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

СпортФутбол Башкортостан
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