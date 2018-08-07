В Татарстане в ближайшие пять лет оборудуют 18 новых пляжей

В Татарстане в ближайшие пять лет оборудуют 18 новых пляжей. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Четыре пляжа планируется обустроить уже в этом году. Один из них, находящийся в Лаишево, уже сдан.

Всего под пляжи будут рассматриваться 48 подходящих для отдыха мест.

Ранее Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендовало жителям Казани купаться в Волге у пляжа «Локомотив» и на озере Комсомольское в Дербышках.