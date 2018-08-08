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Между Сахалином и Японией заработала паромная переправа

08:45, 08.08.2018
Между Сахалином и Японией заработала паромная переправа
Фото: ru.wikipedia.org / LEhAN

Между сахалинским городом Корсаков и японским Вакканаем (остров Хоккайдо) начала работу паромная переправа. Об этом сообщили в «Дальтранссервисе».

На морской линии работает судно «Пингвин-32». Время в пути составляет 4,5 часа.

Катамаран будет ходить между двумя островами в августе и сентябре. Из сахалинского города судно выходит по понедельникам, средам и пятницам в 11.00 по местному времени (03.00 мск). Из Вакканая паром отправляется по вторникам, четвергам и субботам в 09.00, передает «РИА Новости».

В этом сезоне билет для взрослого человека в Японию будет стоить 7 800 рублей, в обратном направлении — 8 360 рублей. Билет на ребенка до 6 лет бесплатный, с 6 до 11 лет — 3 900 рублей.

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