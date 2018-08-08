Минэкономразвития РФ раскритиковало приказ о хранении данных по «закону Яровой»

Министерство экономического развития раскритиковало предложенные Минкомсвязи правила хранения интернет-компаниями переписки пользователей в рамках «закона Яровой». Заключение Минэкономразвития опубликовано на портале проектов нормативных актов.

В нем говорится, что проект приказа Минкомсвязи содержит невыполнимые требования, а также распоряжения, требующие огромных затрат. По оценкам Минэкономразвития, затраты бизнеса на исполнение приказа окажутся в несколько раз выше, чем названные Минкомсвязи.

Кроме того, приказ обязывает интернет-компании использовать системы, которые применяют в оперативно-разыскных мероприятиях, а это формально запрещено законом, подчеркнули в Минэкономразвития.



Ранее сообщалось, что интернет-компании не смогли выполнить требования «закона Яровой» из-за того, что не получили документы о том, как они должны передавать эту информацию правоохранительным органам.