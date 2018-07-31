Интернет-компании не смогли выполнить требования «закона Яровой» — СМИ

Интернет-компании не смогли приступить к исполнению требований «закона Яровой» о хранении разговоров и переписки пользователей, так как не получили документы о том, как они должны передавать эту информацию правоохранительным органам.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — цитирует источника РБК.

В Роскомнадзоре изданию заявили, что дополнительных подзаконных актов для исполнения «закона Яровой» не требуется.



Напомним, положения закона, обязывающие операторов в течение полугода хранить сведения о переписке и разговорах пользователей, начали действовать 1 июля. Позже стало известно, что операторы связи не могут легально исполнить эти требования из-за отсутствия сертифицированного оборудования.