На митинг против строительства МСЗ под Казанью пришли более 1 тысячи человек

Противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане провели митинг в поселке Осиново Зеленодольского района. Акция собрала около 1 тысячи человек.



По данным активистов — противников строительства МСЗ, на митинг собрались 1,2 тысячи человек, по данным полиции — около 1 тысячи.

«Митинг, численность которого была заявлена до 900 человек, за более чем два часа мероприятия посетили около двух тысяч человек», — рассказала «Реальному времени» активистка.

Отмечается, что задержаний не было.

Напомним, поводом для митинга стало принятое 23 июля депутатами Осиновского сельского поселения решение утвердить новый генплан поселка с размещением МСЗ на его территории.