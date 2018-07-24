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Землю под МСЗ перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную — официально

13:05, 24.07.2018
Землю под МСЗ перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную — официально

Депутаты Осиновского сельского поселения приняли решение внести изменения в карту градостроительного зонирования. Документ опубликован на сайте правовой информации РТ.

Худшие ожидания активистов сбылись — землю, где планируется строительство мусоросжигательного завода, перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.

Такое решение было принято вчера на «открытых» слушаниях, куда не пустили жителей Осиново. Депутаты заехали на закрытую территорию ООО «Тепличный комбинат «Майский», где провели сессию.

ОбществоВласть Татарстан
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