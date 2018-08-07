Зинэтула Билялетдинов: «Забуксовали сегодня. Нужно время»
Главный тренер «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение (3:5) казанского клуба в игре против ХК «Сочи»
— Мы готовились, но к сожалению не получилось. Забуксовали сегодня. Были грубые ошибки, не смогли исправить ситуацию.— приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».
— Что особенно не понравилось?
— Есть вопросы, которые надо исправлять. Это займет время
— Кара забивает в каждой игре. Удивляет вас?
— Пока не удивляет, я жду от него больше.
— Травмированный Ландер завтра сыграет?
— Нет
Завтра казанский «Ак Барс» завершит свои выступления на турнире Sochi Hockey Open матчем против питерского СКА. Начало игры в 19:30 по московскому времени.
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