Зинэтула Билялетдинов: «Забуксовали сегодня. Нужно время»

Главный тренер «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение (3:5) казанского клуба в игре против ХК «Сочи»

— Мы готовились, но к сожалению не получилось. Забуксовали сегодня. Были грубые ошибки, не смогли исправить ситуацию.— приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».

— Что особенно не понравилось?

— Есть вопросы, которые надо исправлять. Это займет время

— Кара забивает в каждой игре. Удивляет вас?

— Пока не удивляет, я жду от него больше.

— Травмированный Ландер завтра сыграет?

— Нет

Завтра казанский «Ак Барс» завершит свои выступления на турнире Sochi Hockey Open матчем против питерского СКА. Начало игры в 19:30 по московскому времени.





