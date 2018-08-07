Денис Черейский подписал контракт с уфимским «Уралом»

Центральный блокирующий Денис Черейский подписал контракт с уфимским «Уралом», сообщает пресс-служба башкирского волейбольного клуба.



Экс-игрок питерского «Зенита» подписал соглашение с клубом до конца сезона. В данный момент он приступил к тренировкам с новой командой.





В прошлом сезоне Денис провел 16 матчей за «Зенит», в которых набрал 14 очков (12 в атаке, 71% результативности, 2 с подачи).

Напомним, ранее воспитанник клуба блокирующий Александр Родионов и еще один местный волейболист, доигровщик Александр Мочалов пополнили ряды уфимской команды. Их контракты также рассчитаны на один год.





